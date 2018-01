Elezioni, Mancini diviso tra Pd e FI: “Sarò deputato, nessun problema”

Condividi

In bilico tra l’eventuale elezione alla Camera con il Pd o al Consiglio regionale della Calabria con Forza Italia. E’ la situazione in cui si trova Giacomo Mancini, Junior, nipote omonimo dello statista ed ex segretario del Partito socialista. Giacomo Mancini, già assessore regionale nella giunta di centrodestra guidata da Giuseppe Scopelliti, è candidato per il Pd nel collegio uninominale per la Camera a Cosenza, ma alle scorse regionali, nel 2014, si era candidato come consigliere con Forza Italia risultando il primo dei non eletti. Fin qui nulla quaestio. Dove sorge la querelle? A concorrere per un posto in Parlamento, c’è anche il consigliere regionale ex forzista Fausto Orsomarso che alle elezioni del 4 marzo sarà candidato nel proporzionale per la Camera Calabria Nord con Fratelli d’Italia. In caso di una sua elezione dovrà abbandonare il posto occupato al Consiglio regionale come consigliere eletto in quota Forza Italia. Posto che andrebbe automaticamente a Mancini se quest’ultimo non venisse eletto alla Camera col Pd.

“Questo problema non ci sarà. Io vincerò il collegio e diventerò deputato”. Ha dichiarato lo stesso Mancini a Un Giorno da Pecora, parlando del suo caso. E alla domanda “lei è di Fi o del Pd?” ha risposto: “Io sono sempre stato socialista (come il nonno, Giacomo Senior) e tale rimarrò. Renzi ha dimostrato di esser un leader riformista e come tale va appoggiato. Tra Fi e Pd c’è una grande differenza, perché ora Fi ha preso una deriva salviniana lasciando una persona riformista, che invece aveva in passato”.