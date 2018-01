Crosia (CS) – Rubato uno scuolabus nella notte

Condividi

Atti criminali a danno del patrimonio pubblico e delle scuole. Nella notte scorsa, ignoti hanno rubato uno scuolabus, danneggiandone un secondo, parcheggiato in un’area comunale, probabilmente per utilizzarlo come mezzo di trasporto nel contestuale furto avvenuto in un noto ipermarket di Mirto. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri della locale stazione. In mattinata si sono registrati problemi nel servizio di accompagnamento degli studenti; disagi che l’Amministrazione comunale sta provvedendo a tamponare con l’utilizzo, già a partire dal pomeriggio di oggi, di minibus sostitutivi.

È quanto fa sapere, esterrefatto, il sindaco Antonio Russo che a seguito dell’accaduto, nel presentare denuncia contro ignoti, rilancia la necessità di un maggiore presidio degli organi di sicurezza in Città.