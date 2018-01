Cosenza – Si rinnova l’appuntamento con “Cinque sensi di marcia”

Condividi

Si rinnova sabato 27 gennaio l’appuntamento con “Cinque sensi di marcia”, l’iniziativa, promossa dall’Assessorato al turismo e marketing territoriale di Palazzo dei Bruzi, guidato da Rosaria Succurro, in collaborazione con le Associazioni Apt “ Città di Cosenza” e “ Cosenza Autentica”.

In questa nuova occasione, l’itinerario di trekking urbano incrocia la Cosenza del futuro muovendosi sulle tracce della città contemporanea nella quale grandi opere architettoniche, artistiche e urbanistiche rappresentano appieno il fervore culturale che la sta attraversando.

“Abbiamo immaginato – sottolinea l’Assessore Succurro- un percorso che sia in grado di innervare il tessuto della città storica con quelle innovazioni artistiche ed architettoniche che si sono succedute negli ultimi anni e fino ad oggi nella Cosenza contemporanea e che hanno ora, nel Ponte di Calatrava, il simbolo della città proiettata nel futuro e in una dimensione che la rendono sempre più appetibile per i flussi turistici provenienti, da qui in avanti, dal resto del mondo”.

L’itinerario messo a punto dall’assessorato al turismo partirà alle 15.30 da Piazza Bilotti dove i partecipanti potranno apprezzare il gruppo scultoreo dei “Filosofi guerrieri”, opera del maestro Giuseppe Gallo, espressione dell’archetipo della natura umana da sempre divisa tra istinto e ragione. A seguire, si raggiungerà la centralissima Corso Mazzini per ammirare parte dalle sculture del Mab (Museo all’Aperto Bilotti) nel quale le opere d’arte ospitate rappresentano la massima espressione artistica dei grandi maestri del ‘900. Qui sarà possibile compiere un vero e proprio viaggio tra astrattismo, metafisica e simbolismo. Nell’itinerario lungo il Mab, è prevista una sosta particolare davanti alla “Testa di Cariatide” di Amedeo Modigliani, in omaggio all’artista livornese scomparso il 24 gennaio del 1920 a Parigi, all’età di 35 anni. La tappa successiva dell’itinerario di trekking urbano di sabato 27 gennaio non poteva non contemplare il Ponte di Catatrava, l’opera più avveniristica della città con la sua imponente antenna di circa 104 metri per 800 tonnellate di peso.

La passeggiata turistico-culturale si concluderà, infine, presso il Complesso monumentale cinquecentesco di San Domenico dove di recente è stato inaugurato il BoCs Art Museum, nato per ospitare le opere realizzate nell’ambito della Residenza Artistica Bocs Art avviata il 4 luglio del 2015 dal Comune di Cosenza. Il BoCs Art Museum è lo specchio di un territorio creativo che, attraverso l’innovazione architettonica e l’arte contemporanea, fissa nuove opportunità capaci di offrire, agli artisti del territorio e alla popolazione, differenti energie in grado di generare una maggiore qualità delle offerte culturali per un luogo che guarda con sempre maggiore attenzione al futuro.