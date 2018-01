Cosenza – Prorogata al 28 febbraio la validità delle parking card

Condividi

E’ stata prorogata al prossimo 28 febbraio la validità delle parking card 2017.

Lo ha comunicato L’Assessore alla Pianificazione Urbana e alla Mobilità sostenibile Michelangelo Spataro.

La proroga della validità dei permessi alla sosta degli autoveicoli è stata decisa dall’Assessore Spataro di concerto con gli uffici del Settore Infrastrutture e Mobilità.

“Questa necessità – ha spiegato Spataro – è stata determinata dalla grossa affluenza di pubblico presso gli Uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni, in concomitanza, inoltre, con le numerose richieste per i permessi per l’accesso alle ZTL.

In questo modo – ha detto ancora l’Assessore Spataro – si eviteranno le interminabili code presso gli uffici preposti al rilascio dei permessi che hanno caratterizzato questo primo scorcio del 2018”.

Si ricorda altresì che la modulistica, scaricabile dal sito Internet del Comune di Cosenza, potrà anche essere ritirata presso l’Ufficio relazioni con il pubblico di Piazza dei Bruzi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e presentata esclusivamente all’ufficio protocollo del Comune di Cosenza al primo piano di Palazzo Ferrari, in Piazza Eugenio Cenisio, anche in questo caso tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

Il ritiro dei permessi alla sosta degli autoveicoli avviene, invece, esclusivamente nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9,00 alle 12,30, ed il pomeriggio di lunedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00, presso il Settore 7 Infrastrutture e Mobilità al piano terra di Palazzo dei Bruzi.