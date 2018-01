Cosenza nella moda che conta con Globe Fashion ad AltaRoma

Condividi

Non era mai accaduto prima che un evento di moda calabrese rientrasse da protagonista nell’ambito programma di AltaRoma, uno tra i maggiori appuntamenti di haute couture al mondo.

Con “Globe Fashion – Sezione OFF di Cosenza Fashion Week”, la Calabria mette in mostra le sue giovani e intraprendenti intelligenze, presentando una kermesse stilistica di altissimo livello, con la partecipazione contaminante di otto fashion designer internazionali impegnati in uno spettacolare defilé.

Sulla passerella, creata ad hoc dalla direttrice artistica Giada Falcone, che attraverserà i locali di Fondazione Exclusiva, suggestiva e minimalista location al centro della città capitolina, davanti a decine di ospiti VIP, buyer, giornalisti della stampa specializzata, influencer e fashion blogger, fotografi di moda e videomaker, sfileranno le collezioni di:

Arushi Chopra (Canada); Nicole Dice (Canada); Dimitar Dradi (Bulgaria); Rosario Jumbo (Ecuador); Sladana Krstic (Croazia); Hind Lafram (Marocco); Faeze Mohammadi (Iran); Adace Tseng (Canada).

Non solo, quindi, le maison storiche ma anche degli emergenti creatori di moda che, con un crossover di universi stilistici, strutturato come una grande rete di connessioni interculturali, legheranno le proprie creazioni alle tante bellezze della città bruzia, dove nel prossimo mese di maggio si terrà la seconda edizione di Cosenza Fashion Week.

A tal proposito interviene l’Assessore alle Attività Economiche e Produttive del Comune di Cosenza, Loredana Pastore: “Ben vengano iniziative di valore come Cosenza Fashion Week, che promuovono e valorizzano il territorio e i giovani talenti creativi che esso esprime, ma anche per la capacità di rendere strutturale un’azione concreta di scambio economico e culturale, che mette in relazione ambienti professionali e contesti sociali così estesi e diversi tra loro. Ripeteremo senz’altro la bellissima esperienza tenuta lo scorso anno, che ha coinvolto migliaia di persone in un momento di grande promozione. Soprattutto perché, visto il suo modello singolare e straordinario, questo evento si inserisce a pieno titolo nelle politiche portate avanti dal Sindaco Mario Occhiuto e dall’Amministrazione comunale sul versante del potenziamento dei fattori di attrazione della nostra città”.

Cosenza Fashion Week, con la sua presenza alla sessione invernale di AltaRoma, si candida a diventare uno dei principali appuntamenti della moda del Sud Italia, vestendosi di un glamour internazionale che dona una nuova immagine all’evento, ma anche alla sua città, che la accoglie come un grande laboratorio di moda all’aperto.

Un’eleganza del fare che genera un protagonismo attivo tra i giovani, offrendo concrete opportunità lavorative, e che dà soprattutto voce alle tante realtà artigianali e creative che operano nel settore.