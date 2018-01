Cosenza, Alessandro Rosace, “Wait” è il suo nuovo singolo

Condividi

Finalmente on-line Wait, il video-clip sponsorizzato in esclusiva da Rockerilla.

Il singolo “ Wait” con musica e testo di Alessandro Rosace è frutto della sperimentazione musicale dopo diversi anni di studio e di gavetta. Jazz,ambient ed elettronico si fondono per dare vita ad un sound di forte impatto. Voce, elettronica e composizioni originali sono i tre elementi principali del progetto solista. Fondato principalmente sull’utilizzo dell’elettronica , le composizioni prendono forma con l’utilizzo di una loop station.

Il testo di Wait è molto attuale e metaforico. Vuole, in parte, essere una critica nei confronti della società odierna che non aspetta e non sa più “ immaginare”, una società alla perenne ricerca della perfezione.

La pazienzainoltre non è più uno dei punti di forza. Anche se sappiamo che essere impazienti porta soltanto insoddisfazioni e sofferenza.

Non riusciamo a goderci il presente, a causa dei pensieri sempre fissi sul futuro. Quando il futuro arriva, raramente ci piace,ci soddisfa. Riusciamo a concentrarci solo su ciò che verrà dopo.

Il video-clip mette in risalto la pioggia, come uno stato d’animo che rallenta tutto e ci fa godere ogni momento ed ogni goccia. Sarebbe bello se camminassimo sempre con i piedi nell’acqua.

“ Wait” anticipa l’uscita del primo album EGO – Voce, Elettronica, Composizioni Originali, nei migliori digital store e streaming.

Bio

L’amore per la voce, per il canto, sboccia molto presto nella mia vita.

Comincio a capirlo già dalle prime lezioni di canto, nella mia angusta città di nascita Gioia Tauro.Dopo i studi liceali, mi butto a capofitto nel mondo della musica.Accademia Lizard, lezioni private, primi gruppi musicali.

Dopo vari incontri e peripezie decido di iniziare un nuovo percorso che porto a termine in maniera brillante

– Laurea Triennale in Canto Jazz al Conservatorio di Musica di Cosenza ” Stanislao Giacomantonio”

In questi anni incontro e studio con vari maestri, insegnanti di canto:

– Davide Santorsola – Elisabetta Antonini – Rosalba Lazzarotto – Gianna Montecalvo – Cinzia Spata – Carlo Lomanto – Velia Ricciardi – Albert Hera – Carla Marcotulli.

Tra incontri, masterclass e corsi di Jazz, come Tuscia in Jazz 2013 , Canto Armonico con Tran Quang Hai 2014, Jazz workshop Cinzia Spata 2014, Attilio Zanchi 2015, Circle song 2015.

Decido di lasciare la mia terra e completo un altro traguardo:

– Laurea Biennale in Jazz al Conservatorio di Musica di

Frosinone ” Licinio Refice”

Durante questa mia esperienza, grazie al Maestro Stefano

Pagni, debutto nel mondo dei professionisti nell’Album

“MMXV” del Maestro Pagni, con;

Danilo Rea al pianoforte

Israel Varela alla batteria

Stefano Micarelli alla chitarra

Stefano Pagni al contrabasso

Delia Surratt alla voce

Olimpia Pagni alla voce.

Ho la possibiltà, di essermi a Roma in vari club, per la presentazione del disco.

Finiti gli studi, il mio presente è il mio progetto EGO.