Corigliano, il Colosimo aderisce alla notte del Classico

Gli studenti del “Giovanni Colosimo” di Corigliano Calabro aderiranno alla IV edizione de “La Notte nazionale del Liceo Classico”. Cresce l’entusiasmo tra i ragazzi, fervono i preparativi su un tema importante, di grande e straordinaria attualità, dal titolo “VERBA MANENT”.

Oltre 400 saranno in tutta Italia i licei impegnati in performances, letture animate, degustazioni ispirate alla cultura classica. Il potere della parola, l’importanza della libertà di espressione e di pensiero, le tutele al diritto di critica che trae origine dall’art.21 della Costituzione italiana, di cui, quest’anno ricorre il 70° anniversario.

Il valore fondamentale di democrazia messo in evidenza mediante la sferzante satira della commedia di Aristofane, le vicende di Socrate, Seneca, Ipazia d’Alessandria, Giordano Bruno, martiri del libero pensiero. Infine, la rappresentazione scenografica circa l’uso distorto dei social network e della Rete, spesso ricettacolo di fake news, haters e fantomatici influencer. Tutto questo e molto altro in una serata all’insegna dell’intrattenimento e della cultura, durante la quale saranno “incoronati” e accolti nella comunità scolastica i nuovi iscritti per l’annualità 2018/2019.

Ad ospitare l’evento il Centro d’Eccellenza di Corigliano Calabro, VENERDI’ 12 GENNAIO 2018 – ORE 18.

La manifestazione nasce da un gruppo di docenti di Acireale ed intende promuovere la cultura classica attraverso rappresentazioni teatrali, concerti, letture animate e degustazioni. L’evento è in costante crescita di consensi e incassa importanti riconoscimenti dal mondo accademico.