Apre a Cosenza Sportelli in rete. Primo sportello Consip in Italia di Federterziario

Condividi

Federterziario sigla l’accordo con Consip, ed entra a far parte degli organismi autorizzati ad operare sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) nell’ambito degli Sportelli in Rete per le imprese. A darne notizia è Luca Lucia, coordinatore Federterziario per la Calabria, nominato responsabile del progetto dal presidente nazionale, Avv. Francesco Franco.

«Questo accordo – dichiara il dott. Luca Lucia – sarà uno strumento in più per sostenere le imprese che vorranno accedere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. La mia soddisfazione è certamente maggiore nel comunicare che il primo sportello di Federterziario è stato aperto a Cosenza, nella mia città. Presto, in ogni provincia e su tutto il territorio nazionale saranno aperti gli altri punti».

Il progetto Sportelli in Rete nasce con il fine di agevolare l’accesso delle imprese, in particolare delle PMI, al programma di razionalizzazione della spesa per la P.A. e, tramite questo, alla domanda pubblica. L’iniziativa, svolta in collaborazione con le organizzazioni di rappresentanza imprenditoriale, prevede l’attivazione di sportelli a supporto alle imprese presso le sedi provinciali della nostra associazione presenti sul territorio italiano, che forniscano informazioni e formazione per l’utilizzo degli strumenti del programma e del Mercato Elettronico in particolare. Nel modello utilizzato il ruolo della nostra associazione è strategicamente fondamentale per il coinvolgimento delle imprese: oltre alla conoscenza del territorio, esse possono infatti vantare un ruolo chiave verso le imprese in quanto punto di riferimento riconosciuto dal tessuto imprenditoriale locale.

«A FederTerziario – conclude il dott. Lucia – è stata data l’opportunità di formare, direttamente da Consip, una figura specifica che ha il compito di ricevere le richieste di accreditamento, elaborare i cataloghi dei prodotti, gestire la procedura e istruire le imprese. È per noi fondamentale preparare i nostri collaboratori, sempre aggiornati con le normative vigenti, perché riteniamo indispensabile offrire servizi qualitativamente eccellenti».

FederTerziario e conseguentemente FederTerziario Cosenza sono organismi datoriali che rappresentano le aziende nei settori del terziario, dei servizi, della piccola impresa industriale, commerciale, artigiana, agricola e del lavoro professionale ed autonomo in genere, ne tutelano gli interessi e sostenendoli in tutte le esigenze della loro attività, per favorire il consolidamento e la crescita delle aziende. Gli iscritti possono beneficiare di servizi di consulenza e assistenza, e delle convenzioni stipulate per sostenere gli imprenditori del terziario nella loro attività quotidiana.

Per maggiori informazioni www.federterziariocosenza.it – sportellinrete@federterziariocosenza.it e sui profili social Facebook, Linkedin e Instagram.

Per le altre province sportellinrete@federterziario.it