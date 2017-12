A Crosia notte di Capodanno con i Sabatum Quartet e Le Rivoltelle

Condividi

Entra nel vivo la programmazione artistico-culturale invernale promossa dall’Amministrazione comunale Russo. Con l’ormai prossima chiusura di un’edizione spettacolare dei Mercatini di Mirto Crosia, che in questi giorni stanno facendo registrare presenze da tutto il territorio, si accenderanno i riflettori su tre eventi must del cartellone natalizio: Musicando nel Borgo (28-29-30 Dicembre), La Notte di Capodanno (31 dicembre/1 gennaio) e Young People in the making (6 gennaio). A presentare i prossimi eventi è il consigliere comunale delegato al turismo, Francesco Russo, che sostenuto dalla grande sinergia tra le istituzioni cittadine, le associazioni territoriali e le forze imprenditoriali ha lavorato per allestire un programma di iniziative che possano essere, ancora una volta, attrattore di interesse per i cittadini della comunità traentina e dell’intero territorio.

Stiamo lavorando – dice Russo – per creare innanzitutto una storicità agli eventi cittadini, costruire una serie di iniziative che possano consolidarsi nel tempo ed essere punto di riferimento stabile e imprescindibile nell’ambito territoriale e regionale. Tra questi, senza dubbio c’è la Notte di Capodanno, che insieme all’assessorato alla Cultura abbiamo avviato tre anni fa grazie anche alla collaborazione di tutti i componenti della Giunta. Nell’inaugurare questo nuovo format ci siamo ispirati all’identità promuovendo per la serata dell’ultimo dell’anno un piccolo festival delle sonorità etnico-pop con la consapevolezza che possa sempre funzionare anche in presenza di eventi concorrenti importanti, come le manifestazioni che si tengono contemporaneamente a Cosenza e Crotone. E quest’anno – conclude Russo – rispettando la nostra mission abbiamo puntato su due gruppi artistici importanti che valorizzano proprio generi di nicchia che hanno un seguito vastissimo.

A dare energia alla terza Notte di Capodanno in piazza Dante ci saranno, infatti, i Sabatum Quartet, con i loro ritmi etnico-popolari, e Le Rivoltelle, ambasciatrici calabresi del genere rock-ska-pop, per uno spettacolo che avrà inizio alle 23.00 e oltrepassando la mezzanotte di San Silvestro e si protrarrà fino all’alba del nuovo anno.

Per la tre giorni di Musicando nel borgo (28-29-30), invece, quest’anno si punterà sul cabaret di Tonino Pironaci, che si esibirà nel suo show in piazza del Popolo sabato 30 dicembre, sull’arte con la collettiva di presepi artistici curata dal maestro presepiale Antonio Giampetruzzi e che sarà allestita nel cuore del centro storico, e l’enogastronomia.

Si chiude con Young People in the making (sabato 6 gennaio) in piazza Guido Rossa nel centro urbano di Mirto con una serata interamente dedicate ai giovani.