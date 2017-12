Corigliano, eventi natalizi: successo per concerto Filarmonica

Condividi

Continua a registrare apprezzamenti, appuntamento dopo appuntamento, la programmazione socio culturale natalizia 2017. È stato un successo il concerto dell’Orchestra FILARMONICA di BENEVENTO, intitolato GELO CHE DÀ FUOCO e diretto dal Maestro Alvise CASELLATI, ospitato nella Chiesa MARIA AD NIVES nei giorni scorsi. Applauditissima l’esibizione solista del violinista Fabrizio FALASCA.

Ad esprimere soddisfazione per la partecipazione registrata è il Sindaco Giuseppe GERACI ringraziando a nome suo personale e dell’Amministrazione Comunale Francesco TREBISONDA, direttore AON, per aver fortemente voluto portare un evento di qualità nella Città del Castello Ducale. Il Primo Cittadino coglie inoltre l’occasione per complimentarsi con il Presidente del Consiglio Pasquale MAGNO e con l’assessore Benito APICELLA per aver coordinato tutti gli attori coinvolti nella riuscita della serata.

Si è rivelata vincente e indispensabile la collaborazione con le i privati. Oltre a padre Lorenzo FORTUGNO che ha messo a disposizione la chiesa di SCHIAVONEA, hanno contribuito alla riuscita dell’evento i LIONS, le pasticcerie DATHEMA, DANNY ART, PASTICCERIA D’AUTORE, il pub LA MADONNINA di Celi NICOLA, il bar GENTILE, OLD BAR di Gerardo CURATOLO, il bar pizzeria ALADIN e la pizzeria IL PORTICO.

L’Amministrazione Comunale ringrazia il geometra Carmine GRISPINO, Vincenzo SPATARO e tutti gli operatori del settore manutentivo per avere contribuito ad allestire la scenografia ed il professore Piergiorgio GARASTO per l’aiuto profuso nell’organizzazione.

Continuano gli appuntamenti in Piazza SALOTTO promossi dall’Amministrazione Comunale in sinergia con l’associazione SYBARIS, unitamente alla PRO LOCO ed all’associazione DELFINEA in collaborazione con MAGICA FESTA e S&P.

SABATO 30 sarà la volta della baby disco con la BE HAPPY. Alle ORE 15 dj set e cocktail per bimbi: un momento di aggregazione ed integrazione per bambini e ragazzi di tutte le fasce d’età che verranno coinvolti in diverse attività ludico-ricreative. – VENERDÌ 5 GENNAIO 2018 si terrà l’iniziativa ASPETTANDO L’EPIFANIA alle ORE 10. SABATO 6 GENNAIO dalle ORE 10.30 la Befana distribuirà tanti doni nel parco comunale Fabiana LUZZI. Alle ORE 21 concerto NUOVA COMPAGNIA DI CANTO POPOLARE.