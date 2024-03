In occasione della Giornata Mondiale del Riciclo, il consorzio Ecolamp ha pubblicato i numeri di raccolta relativi al 2023: sono 2.599 le tonnellate di Rifiuti Elettrici ed Elettronici (RAEE) raccolte e smaltite dal consorzio durante l’anno, di cui il 52% appartiene alla categoria delle sorgenti luminose esauste (R5) e il 48% è rappresentato da piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, apparecchi di illuminazione e pannelli fotovoltaici giunti a fine vita (R4). I numeri, pur segnando un leggero calo rispetto al 2022, evidenziano anche interessanti aree di crescita.

Per quanto riguarda le sorgenti luminose, storico raggruppamento gestito dal consorzio, nel 2024 la Calabria ne ha avviate a riciclo 10 tonnellate, dato in crescita rispetto alle 9 tonnellate del 2022 e in controtendenza rispetto al calo generalizzato della raccolta a livello nazionale. In particolare, la provincia di Reggio di Calabria ha raccolto 4 tonnellate. A seguire Cosenza (3), Catanzaro (2), Crotone (0,8), Vibo Valentia (0,3).



“Nonostante il dato complessivo mostri un leggero calo della raccolta a livello nazionale – commenta Fabrizio D’Amico, Direttore Generale di Ecolamp – ci sono diversi indicatori che attestano la qualità del lavoro svolto. In particolare, abbiamo visto una crescita della raccolta per quanto concerne il comparto R4, in cui lo smaltimento attraverso i servizi Ecolamp sul territorio nazionale rivolti ai professionisti è più che triplicato. La flessione dei quantitativi conferiti presso le isole ecologiche evidenzia la necessità per tutto il settore di trovare nuove e più efficaci strategie di raccolta e l’importanza di fare comunicazione e informazione. Giornate mondiali e ricorrenze come quella di oggi devono ricordare a filiere produttive, professionisti e consumatori l’importanza del riciclo e della corretta gestione dei rifiuti.”