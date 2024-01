“Le procedure di selezione per generare la rosa degli idonei alla carica di direttore generale delle Aziende ospedaliere di Cosenza e Reggio Calabria e di quella provinciale di Vibo Valentia erano state incardinate in un unico atto nello scorso mese di luglio.

L’insediamento della Commissione prefettizia nella Asp vibonese, ed il protrarsi delle sue attività oltre il termine inizialmente noto, come comunicato dalla stessa Azienda nei giorni scorsi, avrebbe suggerito, a tutela dei candidati stessi, di espungere questa sede dalle scelte dei potenziali dg che pure la avevano indicata come gradita prima della richiesta di accesso agli atti.

A fronte di questa eventualità, potenzialmente foriera di ricorsi che avrebbero potuto inficiare la procedura anche per le eventuali nomine nelle altre sedi messe a bando, la struttura commissariale – dopo attenta valutazione delle diverse opzioni e ricadute, ed avvalendosi delle prerogative che la legge le concede – ha deciso di annullare la procedura selettiva.

Nei prossimi giorni, con atti dedicati, si ripartirà con nuovi avvisi di selezione separati, per giungere nel più breve tempo possibile alla da tutti auspicata, e necessaria, stabilizzazione degli assetti di governance del sistema sanitario regionale.

La struttura commissariale, nella convinzione di aver agito a tutela sia dei candidati che degli interessi della Regione, ringrazia la Commissione valutatrice per il prezioso contributo fornito”.

Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.