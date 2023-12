Catanzaro è la città della Calabria che occupa la migliore posizione nella classifica sulla qualità della vita stilata dal quotidiano “Il Sole 24 Ore”.

Il capoluogo della Calabria, infatti, occupa il 91/mo posto, scalando cinque posizioni rispetto allo scorso anno.

La seconda città calabrese nella classifica é Vibo Valentia, che è al 96/mo posto, sette in più rispetto al 2022.

Seguono Reggio Calabria, al 101/mo posto, uno in più, e Cosenza, che si classifica alla 102/ma posizione, sette in meno rispetto al 2022.

L’ultima città della Calabria continua ad essere Crotone, che è al 103/mo posto. Il dato significativo, comunque, é che la città pitagorica non occupa più l’ultimo posto, della classifica nazionale, in cui quest’anno c’é Foggia. (ANSA)