Era in possesso di una pistola clandestina, munizioni e di sostanza stupefacente. Un trentanovenne è stato arrestato dai carabinieri a Lamezia Terme con l’accusa di detenzione illegale di armi e droga.

I militari della Compagnia, con il supporto dei carabinieri dello Squadrone Cacciatori “Calabria” e del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto della criminalità, hanno sorpreso l’uomo, grazie al supporto di un’unità cinofila, sequestrandogli oltre all’arma che era stata nascosta in un casolare anche 77 cartucce dello stesso calibro.

Dopo una prima ispezione,i militari hanno constatato che la matricola della pistola era stata punzonata e che i meccanismi di funzionamento e i congegni di mira dell’arma, risultavano perfettamente funzionanti. Trovati successivamente anche 150 grammi di marijuana e 10 di hashish.

Sempre a Lamezia Terme i militari della Compagnia, insospettiti dal continuo via vai di soggetti da una palazzina, hanno fatto irruzione in un locale all’interno del quale è stato sorpreso un venticinquenne in possesso di circa 450 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e un bilancino. Il giovane è stato arrestato e posto ai domiciliari. (ANSA)