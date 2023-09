Occhiuto: “Medici cubani in Calabria esperienza straordinaria, ma andiamo avanti con assunzioni”

“La scelta di portare in Calabria i medici cubani è stata dettata un po’ anche dalla disperazione.

Ho contattato la Società di Stato cubana che inizialmente mi aveva chiesto di dare una parte delle risorse al governo cubano e solo un’altra parte ai medici e l’ho convinta a destinare interamente le risorse ai camici bianchi, che in questo modo sono retribuiti esattamente quanto i medici italiani”.

Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, durante la registrazione di “Porta a Porta”, in onda questa sera su Rai 1.

“È stata un’esperienza straordinaria perché sia i loro colleghi italiani, che i pazienti dei luoghi nei quali prestano servizio sono molto soddisfatti: in alcuni casi i medici cubani hanno addirittura riparato le attrezzature degli ospedali, forse perché sono abituati a fare di necessità virtù.

Di questi medici, 51 sono arrivati a gennaio, mentre altri 120 ad agosto.

Ho sempre sottolineato che non hanno rubato un solo posto di lavoro ai medici italiani. In questi mesi abbiamo proseguito a fare i concorsi negli ospedali, ma se pensiamo a come è difficile riuscire in questo momento ad assumere medici in Regioni come la Lombardia o l’Emilia Romagna, figuriamoci quanto è complicato farlo in Calabria, con un sistema sanitario distrutto da tanti anni di commissariamento.

Stiamo andando avanti comunque con i concorsi, ma intanto questi medici cubani ci stanno dando una boccata d’ossigeno importantissima”, ha sottolineato il governatore Occhiuto.