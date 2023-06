Alla Cittadella regionale l’evento “Strategia digitale della Regione Calabria per i Comuni”

“Strategia digitale della Regione Calabria per i Comuni” è il titolo dell’evento che si terrà, venerdì 23 giugno, dalle ore 10:30, nella sala verde della cittadella regionale, organizzato dall’assessorato alla transizione digitale, guidato dall’assessore Filippo Pietropaolo, il quale interverrà dopo i saluti istituzionali del presidente della regione Roberto Occhiuto.

Sono previsti gli interventi di Tommaso Calabrò, direttore generale del dipartimento regionale Transizione digitale ed Attività strategiche, Michele Vitiello, del dipartimento per la Trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei ministri, Leonardo Adamo e Stefania Cocco di Infratel Italia.

L’iniziativa, alla quale sono stati invitati a partecipare i sindaci calabresi, ha come principale obiettivo, la presentazione della strategia digitale regionale, delle opportunità offerte dagli avvisi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la transizione digitale degli enti locali e dei Piani banda ultra larga. Nell’ambito dell’attuazione della strategia, si intende perseguire la crescita digitale in un’ottica di sistema realizzando una stretta collaborazione sia con il livello nazionale che con il livello territoriale.

Alle ore 12,45 le conclusione dell’assessore Filippo Pietropaolo.