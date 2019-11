144% . È questo l’aumento dei biglietti dei mezzi pubblici per un calabrese che vuole trascorrere le feste di Natale nella sua terra. Questo dato, testimoniato dall’indagine Federconsumatori, è un qualcosa di ingiusto. Per questo come #ItaliaViva ci muoveremo per mettere fine a questa ingiustizia.

Così il Senatore IV, Ernesto Magorno