Rissa per una macchina non pagata: un ferito e tre denunce

Personale del Commissariato P.S. di Lamezia Terme, nel corso di servizi di controllo del territorio, è intervenuto per una rissa che era stata segnalata davanti alla stazione di servizio “Martinica”, sita in via Del Progresso, ove poco prima quattro uomini avevano litigato ed uno di loro era riverso a terra sanguinante.

All’arrivo della Squadra Volante i quattro si erano dileguati.

Le indagini, svolte dalla Squadra di P.G. e della Polizia Scientifica del Commissariato di Lamezia Terme, hanno permesso di accertare la dinamica dei fatti: tre persone, giunte a bordo di un’autovettura, avevano aggredito con calci, pugni e perfino con un bastone, il quarto uomo giunto a bordo di un’altra auto, con il quale probabilmente avevano un appuntamento.

L’aggredito veniva rintracciato ed identificato presso il Pronto Soccorso, dove, riferendo di aver subito un incidente stradale, si era recato per farsi curare a causa di un riscontrato “Trauma cranio – facciale non commotivo”. Si accertava quindi che aveva acquistato un’autovettura, che poi non aveva pagato, da uno dei tre aggressori; costoro gli avevano dato appuntamento alla stazione di servizio Martinica per avere il denaro pattuito, ma, non ottenendolo, lo avevano aggredito e si erano dileguati.

Le indagini, svolte in collaborazione con il Commissariato P.S. di Gioia Tauro, hanno permesso alla Polizia di Stato di identificare gli aggressori, tre persone di Gioia Tauro, che sono state deferite alla locale Procura della Repubblica in attesa di eventuali determinazioni dell’A.G.