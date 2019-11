Regionali, Wanda Ferro precisa: “Mie parole equivocate, il mio posto è a Roma”

«Mi sarebbe piaciuto guidare la Calabria, ma il mio posto è in Parlamento». Non tarda ad arrivare la precisazione di Wanda Ferro dopo le indiscrezione diffuse sui giornali che indicavano la deputata di Fratelli d’Italia come disponibile a candidarsi alla carica di governatore per il centrodestra.

«Le mie parole sono state equivocate dal giornalista, l’incarico a Roma per rappresentare la Calabria è molto impegnativo e va portato fino in fondo». Situazione quindi ancora tutta da definire nel centrodestra, mentre la data delle elezioni è sempre più vicina.