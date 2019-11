Lamezia Terme, lo stadio Carlei riapre dopo 20 anni

Lo stadio Carlei di Lamezia Terme è pronto a riaprire i battenti dopo circa 20 anni di inattività. Domenica 17, alle ore 10, il presidente della Provincia Sergio Abramo darà simbolicamente avvio alla nuova vita dell’impianto sportivo lametino con il calcio d’inizio della gara che vedrà contrapposte la squadra formata da rappresentanti dell’Amministrazione provinciale e del Gos e la compagine della Vigor 1919.

“La città aspetta con ansia la riapertura dello stadio Carlei – ha affermato Abramo -. Sin da subito ci siamo messi al lavoro affinché ciò avvenisse. Oggi la struttura è parzialmente agibile, ma già è possibile farla rivivere attraverso la gioia dei bambini che utilizzeranno gli spazi per gli allenamenti. Il nostro impegno non finisce, ovviamente, qui. Stiamo già mettendo in essere tutte le condizioni affinché si possa pensare a un ripristino totale dell’impianto”.

Il terreno di gioco si presenta totalmente ricostruito a seguito dei lavori effettuati dall’associazione “Malgrado Tutto” e gli spogliatoi risultano nuovamente fruibili. Una giornata all’insegna dell’allegria è stata pensata per salutare la nuova apertura. Sei squadre di calcio locali, categoria Pulcini, animeranno la mattinata di domenica 17 con partite di intrattenimento. La cittadinanza è invitata a partecipare.