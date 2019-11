Demenze, alimentazione, udito: convegno “Ra.Gi.” a Catanzaro

Il 22 novembre, a Catanzaro, un incontro per discutere delle demenze secondo un approccio multidisciplinare per la promozione della salute nell’ottica della prevenzione. L’iniziativa è promossa dall’associazione “Ra.Gi.”, da anni impegnata a prendersi cura delle persone con Alzheimer, Parkinson o con altre patologie neurodegenerative. Appuntamento alle ore 16,30 all’Umberto I, in via Acri 124.

Aprirà il convegno la presidente della “Ra.Gi.”, Elena Sodano. A seguire, il dietista Fabio Scalzo: “Demenza: non solo alcol nel vino, proprietà nutrizionali”, il suo tema. Poi l’intervento del dietista Francesco Grande che discuterà di “Demenza e carboidrati: informazione e disinformazione”. Quindi l’intervento dello specialista in otorinolaringoiatria e in foniatria Lelio Valerio Gallo, medico all’unità di audiologia e foniatria dell’Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Catanzaro, che parlerà di “Correlazione tra disturbi uditivi e demenze”. Modererà il giornalista Francesco Ciampa.

In programma la partecipazione di Antonino Stanà, responsabile Udifon clinica per l’udito: per le prime dieci persone interessate si potrà effettuare un test audiometrico gratuito.

Infine, il momento della degustazione del vino a cura dell’azienda “Dell’Aera” e la degustazione del pane a cura di Mulinum.

L’evento è aperto al pubblico e ad accesso libero.