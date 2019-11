Catanzaro – Sale l’attesa per l’incontro con Luca Zingaretti al Politeama

Sale l’attesa per l’incontro con Luca Zingaretti che venerdì 15 novembre, alle ore 21, sarà ospite del teatro Politeama di Catanzaro per l’apertura della rassegna “Musica&Cinema” 2019. L’attore teatrale, televisivo e di cinema, celebre interprete di Montalbano, sarà intervistato dall’esperto di cinema Fabrizio Corallo sul suo rapporto con la musica e, in particolare, con il compianto Andrea Camilleri. La Fondazione Politeama ha riservato, in via prioritaria, questo eccezionale evento agli abbonati che avranno anche diritto a conservare il loro posto abituale. La direzione del teatro, per favorire la più ampia partecipazione alla serata, ha inteso mettere in vendita i posti che resteranno disponibili al prezzo unico di 10 euro. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il botteghino al numero 0961-501818.