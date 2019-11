Catanzaro – Controlli sul trasporto alimentare: sanzioni

Nei giorni scorsi, la Polizia Stradale di Catanzaro e gli esperti del S.I.A.N (Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) dell’A.S.P. di Catanzaro, hanno effettuato una serie di controlli mirati sul trasporto alimentare, finalizzati alla prevenzione e repressione degli illeciti in materia alimentare, al fine di garantire la sicurezza degli alimenti trasportati nella provincia.

Nel corso dell’attività sono stati effettuati 4 posti di controllo e gli operatori, congiuntamente agli Ispettori dell’A.S.P., hanno proceduto alle verifiche approfondite di 29 veicoli adibiti al trasporto del settore alimentare, contestando violazioni specifiche ed elevando sanzioni per circa 6.000,00 euro.

Gli illeciti accertati e sanzionati hanno riguardato le cattive condizioni di trasporto, l’inadeguatezza dei mezzi e la mancanza di documentazione in scorta della merce.

Questa tipologia di servizi congiunti sarà intensificata in futuro, soprattutto nell’approssimarsi del periodo natalizio, durante il quale vi è un consumo e un trasporto maggiore di alimenti e l’inevitabile aumento del rischio per il consumatore di trovare sulle proprie tavole prodotti alterati e di non sicura provenienza.

L’attività posta in essere è particolarmente importante proprio perché riguarda il trasporto di prodotti alimentari che sono soggetti a norme specifiche per garantire la completa sicurezza dei prodotti e la salute dei consumatori.

Proprio per questo il contrasto al trasporto degli alimenti non conforme alla normativa da parte degli operatori è quotidiano.

Tra i casi più eclatanti di sequestri di sostanze alimentare operati dalla Polizia Stradale, negli ultimi mesi, si ricorda, quello di una tonnellata di molluschi e di otre 800 kg di Kebab.

Alimenti che, senza l’intervento dei poliziotti, sarebbero finiti certamente sulle tavole degli ignari consumatori, con tutte gli eventuali effetti negativi per la salute.