Per cause ancora da accertare, in un tratto di autostrada a doppio senso, si sono scontrati una Fiat 500 e un mezzo pesante. Ad avere la peggio la 34enne a bordo dell’auto, una donna originaria di Soveria Mannelli.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, polizia stradale per i rilievi di rito, oltre al personale Anas.