Allerta meteo in Calabria. Scuole chiuse in molti comuni

Allerta arancione su gran parte della Calabria a partire dalle ore 12:00 della giornata di oggi 11 novembre. Molte sono le scuole che oggi saranno chiuse come da apposita ordinanza delle amministrazioni comunali.

In particolare la campanella non suonerà negli istituti di Soverato, Borgia, Simeri Crichi, Nocera, Argusto, Caraffa, Sersale, Palermiti, Cenadi, Cardinale, Gizzeria, Isca, Montepaone, Magisano, Pentone, Cerva, Gasperina, Satriano, Taverna, Cortale e Badolato (in quest’ultimo resteranno chiuse anche martedì 12 novembre). A Squillace invece uscita anticipata alle ore 12. Chiuse tutte le scuole anche a Crotone e a Catanzaro.