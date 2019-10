Scossa di terremoto nel Catanzarese – Scuole chiuse anche domani

La scossa di terremoto di magnitudo 4.0 registrata questa mattina nella provincia di Catanzaro e’ stata avvertita nettamente anche nel crotonese. Il sindaco di Petilia Policastro, Amedeo Nicolazzi, con propria ordinanza, ha disposto la chiusura del liceo scientifico Satriani che e’ attualmente ospitato in un vecchio palazzo del centro storico. La decisione e’ stata adottata, spiega l’ordinanza sindacale, poiche’ un’eventuale altra scossa “potrebbe compromettere la gia’ precaria stabilita’ dell’edificio in cui e’ ubicato il liceo scientifico in corso Giove detto Palazzo Castagnino, struttura ormai vetusta, con grave pericolo per l’incolumita’ di alunni, insegnanti e personale scolastico”. La chiusura e’ stata disposta solo per la giornata di oggi per consentire verifiche sull’edificio scolastico.

Scuole chiuse anche domani in alcuni centri della provincia di Catanzaro, interessati dalla scossa di terremoto di magnitudo 4.0. Il provvedimento e’ stato emesso dai sindaci per consentire il completamento degli accertamenti statici sulle strutture. E’ stato il Centro coordinamento soccorsi, riunito nella Prefettura di Catanzaro, a confermare la necessita’ di svolgere i controlli che interesseranno anche gli uffici pubblici, chiusi oggi insieme agli istituti scolastici. Nel corso della riunione del centro coordinamento soccorsi, e’ stata confermata l’assenza di danni, ma la situazione e’ monitorata costantemente e una nuova riunione dell’organismo e’ gia’ programmato per il pomeriggio. In tarda mattinata, una terza scossa di terremoto, di magnitudo 2.2, e’ stata registrata dall’Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia alle 11.20, sempre con epicentro a Caraffa, confermando lo sciame sismico in corso. (Agi)