Sciopero dei controllori di volo, i voli da Lamezia Terme cancellati

Sciopero dei trasporti con disagi che riguarderanno anche l’aeroporto di Lamezia nella giornata di venerdì. Alcune sigle sindacali infatti hanno proclamato uno sciopero dei controllori di volo (dalle ore 13:00 alle 17:00) e altre agitazioni nel settore del trasporto aereo (con orari variabili dalle 4 ore alle 24 ore). Alitalia informa che “è stata pertanto costretta a cancellare una serie di voli, sia nazionali che internazionali, programmati per quel giorno”.

Sono 10 i voli cancellati che interessano Lamezia. Come conseguenza delle cancellazioni dei voli del 25 ottobre per gli scioperi di 24 ore, la Compagnia, inoltre, informa che è stata costretta ad annullare anche alcuni collegamenti nella serata del 24 ottobre. Alitalia per limitare i disagi dei passeggeri, informa che “ha attivato un piano straordinario che prevede l’impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali, con l’obiettivo di riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili in giornata”.

Ecco i voli cancellati:

Il 24 ottobre

AZ1185 da Milano/Malpensa a Lamezia Terme.

Il 25 ottobre:

AZ1167 da Roma Fiumicino a Lamezia Terme; AZ1168 da Lamezia Terme a Roma Fiumicino; AZ1171 da Roma Fiumicino a Lamezia Terme; AZ1173 da Roma Fiumicino a Lamezia Terme; AZ1174 da Lamezia Terme a Milano/Malpensa; AZ1178 da Lamezia Terme a Roma Fiumicino; AZ1179 da Milano/Malpensa a Lamezia Terme; AZ1184 da Lamezia Terme a Milano/Malpensa; AZ1185 da Milano/Malpensa a Lamezia Terme.