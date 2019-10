Sanità Calabria, Cotticelli autorizza 429 assunzioni

Con un decreto adottato nella giornata di ieri, il commissario ad acta della sanita’ calabrese, Saverio Cotticelli, ha autorizzato le aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria all’assunzione a tempo indeterminato di complessive 429 figure professionali.

Il decreto e’ motivato dal “fine del mantenimento degli standard assistenziali e per garantire i Lea” e determina il fabbisogno di personale delle Asp e delle aziende ospedaliere dopo la ricognizione, effettuata a partire dallo scorso 18 settembre dalla struttura commissariale, “per ciascun profilo professionale e presso ciascuna azienda, in ordine alle assunzioni a tempo indeterminato autorizzate” da precedenti decreti del commissario e “quelle effettivamente effettuate”. Le 429 figure delle quali si autorizza l’assunzione a tempo indeterminato vanno da quelle mediche a quelle amministrative, da quelle infermieristiche e tecniche agli Oss. Il decreto del commissario Cotticelli, sottoscritto dal sub commissario Mario Crocco, e’ stato trasmesso ai ministeri della Salute e dell’Economia per la relativa validazione, essendo la sanita’ della Regione Calabria in regime di piano di rientro.