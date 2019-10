Pubblicato un Avviso per conoscere i saggi sui beni culturali calabresi

Il Dipartimento Urbanistica e Beni Culturali della Regione Calabria, in attuazione alla DGR 276 del 01/07/2019, con la quale sono stati approvati i progetti strategici regionali sui Beni Culturali tra cui figura il progetto “Azioni per la promozione dei Beni Culturali tramite lo sviluppo editoriale”, intende avviare un’azione conoscitiva del patrimonio saggistico riguardante i beni culturali calabresi.

Tale indagine conoscitiva è finalizzata alla formulazione del capitolato d’acquisto di opere librarie, anche per l’infanzia e l’adolescenza, da utilizzare durante le azioni di promozione e valorizzazione dei beni culturali regionali che saranno realizzati dal Dipartimento. A conclusione della fase conoscitiva seguirà una procedura di gara ai sensi del D.lgs. 50/2016.

Gli Editori sono invitati a voler inviare, a titolo gratuito, una copia dei saggi più significativi, riferiti ai beni culturali calabresi entro il termine perentorio del 15 novembre 2019 , presso il Dipartimento Urbanistica e Beni Culturali con sede in Catanzaro cap. 88100 – Cittadella Regionale, località Germaneto, V. le Europa, unitamente ad una nota di trasmissione in cui sono indicati i relativi codici ISBN e i relativi prezzi di copertina. Una apposita Commissione, con competenze specifiche, selezionerà i saggi che saranno successivamente acquistati in numero adeguato dall’Amministrazione regionale dando priorità a quelli più attuali.

“Nel Piano di tutela e valorizzazione dei Beni culturali –afferma l’Assessore alla Cultura e i Beni culturali, Maria Francesca Corigliano- abbiamo inteso dedicare un progetto specifico all’editoria poiché riteniamo che il libro, soprattutto se ricco di fotografie, è un veicolo efficace per attrarre la curiosità di tanti potenziali visitatori e, nel contempo, dare informazioni scientifiche sulla storia, sugli aspetti artistici e sulla importanza dei beni”.

L’Avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, imparzialità e trasparenza, è stato già pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria: www.regione.calabria.it e sul sito istituzionale del Dipartimento Urbanistica e Beni Culturali: https://portale.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento14/, al fine di consentire agli operatori economici interessati di partecipare alla presente indagine.

Si precisa che l’Avviso ha carattere puramente esplorativo e che, pertanto, non impegna il Dipartimento Urbanistica e Beni Culturali all’avvio ad alcuna procedura di gara, costituendo mera indagine conoscitiva del “patrimonio saggistico riguardante i beni calabresi”.

Il Dipartimento, in particolare, si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o annullare, a proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa alla presente indagine conoscitiva, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.