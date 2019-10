Piani Locali per il lavoro: pubblicata la graduatoria provvisoria

La Regione Calabria ha pubblicato la graduatoria provvisoria delle aziende e dei datori di lavoro idonei ad assumere, a tempo indeterminato, le figure professionali specializzate tra i giovani laureati già individuati come destinatari dei Piani Locali per il Lavoro (voucher per la buona occupabilità).

Il Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali ha pubblicato – con decreto dirigenziale n.11987 del 3 ottobre 2019 – ha approvato l’elenco provvisorio delle istanze finanziabili, e quelle non ammesse, pervenute nell’ambito della prima finestra (aprile- maggio) di presentazione delle domande di partecipazione e sottoposte alla valutazione di un’apposita Commissione.

Con un impegno complessivo di 820 mila euro l’intervento della Regione Calabria (a valere sull’Azione 1 “dote” dei Piani Locali per il Lavoro – POR Calabria 2014-2020 Asse 8 Azione 8.5.1.) sostiene, infatti, l’occupazione di giovani laureati che si trovano nella condizione di “soggetti svantaggiati o molto svantaggiati” titolari della “dote occupazionale” e che hanno terminato positivamente il proprio Piano Individuale dei Avviamento al Lavoro (PIAL). Il Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali opererà il necessario matching tra i fabbisogni espressi dai circa 40 beneficiari dell’intervento e dalle aziende ammesse consentendo, così, il proficuo inserimento di figure professionali iper-specializzate sulle specificità del tessuto produttivo locale e in particolare negli ambiti: Green Economy, Energia, Ambiente, Marketing territoriale, Consulenza aziendale, Comunicazione, Progettazione, Turismo e Cultura, Agroalimentare / Agricoltura, Inclusione sociale, Grafica e Multimedia.

Le istanze che sono pervenute entro i termini stabiliti per la seconda finestra, che si è chiusa lo scorso 30 settembre 2019, sono in corso di valutazione.

Tutte le informazioni relative all’avviso sono disponibili sulla pagina dedicata del portale Calabria Europa

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/385/index.html