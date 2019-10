Lamezia Terme – Inaugurazione della mostra di Gennaro Lanzo

Sabato 26 ottobre (ore 18.00) sarà inaugurata la mostra “Colorful Dreams” del giovane artista lametino Gennaro Lanzo. L’esposizione – allestita negli spazi della galleria SpazioArte 57, via S. Giovanni 5, Lamezia Terme – si concentrerà sulla doodle art e riverberi psichedelici del nostro tempo.

Al vernissage di sabato 26 ottobre sarà presente, oltre all’artista, il prof. Sergio D’Ippolito, storico d’arte.

La mostra, organizzata e promossa dall’associazione “Arte & Antichità Passato Prossimo”, sarà visitabile fino a domenica 10 novembre negli orari di apertura dello SpazioArte 57 (dalle 10.00 alle 21.00). L’ingresso è libero.

L’artista

Gennaro Lanzo (classe 1989) vive a Lamezia Terme. Frequenta l’Accademia delle Belle Arti di Catanzaro. È attivo nel mondo dell’arte dal 2007.

Si inserisce nel movimento artistico del grafitismo con una spiccata tendenza alla doodle art (in inglese doodle significa scarabocchio).

Ha partecipato a diverse mostre collettive. Ha esibito i suoi lavori, catalogati, presso: Officina Giovani – Behind the artist, Ai 3 bicchieri, Lamezia Terme; Noi ci siamo – Talents Art, Momenti d’arte a.p.s., Catanzaro; Photocreando 2018 – Momenti d’arte a.p.s., Catanzaro.

Mostre personali: Piccola Galleria, Bolzano; Momenti d’arte a.p.s., Catanzaro.

SpazioArte 57

La galleria SpazioArte 57 – in via S. Giovanni 5, Lamezia Terme (CZ) – organizza mostre dedicate ad artisti noti al grande pubblico e agli emergenti che hanno tutta l’intenzione, un domani , di divenirlo. Un punto di riferimento per mostre personali e collettive di autori contemporanei, conferenze, presentazioni a tema artistico o letterario.