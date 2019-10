Il 22 ottobre la Giornata della Prevenzione Sismica a Catanzaro, Lamezia Terme e Falerna

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro aderisce alla seconda Giornata nazionale della Prevenzione Sismica in programma domenica 20 ottobre e promossa da Fondazione InarCassa, Consiglio Nazionale degli Architetti PPC e Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con il supporto scientifico del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, del Dipartimento Protezione Civile, della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica e di ENEA.

L’iniziativa, che lo scorso anno ha ricevuto la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica, è finalizzata a promuovere una cultura della sicurezza sismica ed un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese e costituisce un’importante occasione per accrescere l’immagine e promuovere il ruolo sociale dell’Architetto e dell’Ingegnere.

Quest’anno le piazze saranno aperte agli amministratori di condominio delle maggiori associazioni di categoria, alla rete delle professioni, agli sponsor locali e in generale stakeholder locali nell’obiettivo di “vivacizzarle” e renderle maggiormente attrattive per il cittadino. Ma anche in questa seconda edizione il ruolo centrale lo svolgono gli architetti e gli ingegneri. A loro, anzi a “noi”, è affidata l’attività di informazione sia presso le piazze della Prevenzione Sismica sia presso le abitazioni nel programma “Diamoci una Scossa!”. Se gli edifici sono i “pazienti”, i professionisti possono essere considerati i “medici” che li visitano a domicilio per informare il cittadino su quali fattori incidano sullo “stato di salute” della casa, ovvero sul suo grado di sicurezza, e sulle agevolazioni fiscali a disposizione per migliorarla a “spese quasi zero”.

Tre le piazze nella provincia: a Catanzaro stand in Piazza L. Rossi dalle ore 9.30 alle ore 18; a Lamezia Terme presso la Scuola Primaria Maggiore Perri su Corso Nicotera dalle ore 9.30 alle ore 18; a Falerna sul Lungomare dalle ore 9.30 alle ore 18.

“In un territorio ad elevato rischio sismico come la Calabria l’iniziativa a cui abbiamo aderito acquista ulteriore valore e diventa importante nell’ottica della sensibilizzazione e della predisposizione di ogni strumento utile alla prevenzione – ha sottolineato il presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro, Gerlando Cuffaro – Il terremoto dello scorso 7 ottobre dimostra che è necessario farsi trovare pronti e garantire adeguata informazione ai professionisti e soprattutto ai cittadini”.

I Punti informativi nelle piazze saranno l’occasione per sensibilizzare il Cittadino sull’importanza della prevenzione sismica, per informarlo sulle agevolazioni fiscali (Sisma Bonus ed Ecobonus) a sua disposizione per migliorare la sicurezza della propria abitazione e per promuovere il programma di prevenzione attiva Diamoci una Scossa!, che anche quest’anno vedrà, nel mese di novembre, “scendere in campo” migliaia di architetti e ingegneri per svolgere delle visite tecniche informative presso le abitazioni dei Cittadini che ne faranno richiesta. Lo scorso anno la Giornata ha visto l’organizzazione di oltre 500 Piazze della Prevenzione Sismica su tutto il territorio italiano, oltre 7.000 professionisti coinvolti nelle attività di sensibilizzazione, circa 90.000 abitazioni raggiunte con le visite tecniche ma soprattutto circa 500.000 cittadini informati attraverso il materiale di comunicazione.