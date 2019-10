Granato e D’Ippolito (M5S) smentiscono loro candidatura a governatore regionale

«Nessuno di noi due si è proposto o ha intenzione di proporsi come candidato presidente della Regione Calabria in rappresentanza del Movimento 5 Stelle». Lo affermano, in una nota, i parlamentari M5S Bianca Laura Granato e Giuseppe d’Ippolito, che sottolineano: «La notizia della nostra candidatura è perciò falsa e la smentiamo categoricamente. Si tratta di una pura invenzione, dal momento che nelle discussioni interne e in tutte le riflessioni politiche sulla situazione calabrese non abbiamo mai detto una sola parola, anche indiretta, che potesse autorizzare qualcuno a pensare alla nostra candidatura, in qualsiasi forma, alla guida della Regione Calabria». «Ci auguriamo – concludono Granato e D’Ippolito – che nell’intero dibattito sulle Regionali calabresi si evitino bufale, congetture e sufficienze, e che si guardi, invece, come noi stiamo facendo, al futuro dei cittadini».