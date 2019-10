Gioca Volley S3 in Sicurezza, da Verona a Lamezia Terme: prosegue il tour della sicurezza ferroviaria

Prosegue il tour della schiacciata e della sicurezza ferroviaria. Dopo lo straordinario successo di Verona, il Gioca Volley S3 in Sicurezza è pronto per una nuova fermata: Maida.

Sarà infatti il centro in provincia di Catanzaro ad ospitare la terza tappa del circuito 2019 organizzato da Ansf, Polfer e Fipav, quest’ultima supportata dallo storico partner Kinder Joy of Moving. Appuntamento fissato per venerdì 11 ottobre quando dalle 9:30 alle 18:00, presso il centro commerciale “Due Mari”, scatterà il momento del sorriso, della schiacciata e della sicurezza ferroviaria in compagnia di Andrea “Lucky” Lucchetta e, per la prima volta in assoluto, dal due volte oro europeo ed argento olimpico, Valerio Vermiglio. “Dopo il record di presenze fatto registrare a Verona – ha dichiarato il presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Pietro Bruno Cattaneo – siamo sicuri che anche Maida saprà regalare un grande evento. Siamo fieri ed orgogliosi di supportare Ansf e Polfer in questo tour completamente dedicato ai bambini a cui vengono proposti modelli comportamentali declinati attraverso le semplici e divertenti regole del Volley S3”. Protagonista assoluta della terza tappa del Gioca Volley S3 in Sicurezza sarà ancora una volta l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria: “Nell’intento di coprire uniformemente il territorio nazionale – ha dichiarato Antonio Pagano delle Relazioni Istituzionali dell’Ansf – la campagna di educazione ferroviaria promossa da ANSF, organizzata con Fipav e Polfer e rivolta ai più giovani non si ferma e balza dinamicamente dal Veneto alla Calabria: purtroppo oltre il 90% degli incidenti ferroviari mortali sono dovuti agli investimenti dei pedoni, in particolare ragazzi che non sono consapevoli del rischio specifico collegato al sopraggiungere di un treno. La nostra finalità è quella di arrivare ai bambini con un linguaggio semplice, giocoso e utile alla loro età”. Lo spettacolo sottorete sarà garantito anche e soprattutto dagli agenti della Polfer che con sorrisi e tanta disponibilità accompagneranno i piccoli protagonisti del Gioca Volley S3 in Sicurezza anche nella tappa di Madia: “Il binomio “Sport – Legalità” costituisce uno strumento vincente per raggiungere l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui temi della sicurezza nelle stazioni e nel trasporto ferroviario – ha aggiunto il Dirigente del Compartimento Polfer per la Calabria, Vincenzo Macrì -. La celebre frase “l’importante non è vincere, ma partecipare” racchiude l’essenza dell’essere sportivi: nello sport si può vincere o meno, ma si partecipa nel rispetto delle regole. Con ANSF e FIPAV abbiamo incontrato oltre 50.000 ragazzi spiegando, tra un “muro” e un “bagher”, i rischi correlati a comportamenti scorretti o imprudenti nelle stazioni e sui treni”. A sostegno del progetto Volley S3, ci sarà ancora una volta Kinder Joy of Moving che, come sottolineato dal Responsabile dell’Unità Sponsoring & Events, Antonio Castiglia, vede nella Fipav molto più che un semplice partner: “La partnership con Fipav è al centro del progetto di responsabilità sociale del Gruppo Ferrero Kinder Joy of Moving che si pone l’obbiettivo di avviare i giovani all’attività fisica. La Ferrero accompagna da anni l’evoluzione metodologica e didattica del Settore Scuola e Promozione della Fipav sostenendo lo sviluppo di un progetto unico nel panorama sportivo, il Volley S3. Ma è anche grazie al Gioca Volley S3 in Sicurezza che la Fipav, supportata da due prestigiose Istituzioni, promuove sotto il tema della sicurezza, anche lo sport ed il volley nelle piazze d’Italia avvicinando migliaia di ragazzini ed insegnanti ottenendo grandi risultati”. Da Verona a Maida con il solito contagioso entusiasmo: tutto pronto per il terzo appuntamento del Gioca Volley S3 in Sicurezza 2019.