Furti e ricettazione: 19 arresti in Calabria

I carabinieri del comando provinciale di Cosenza, coadiuvati dai militari di Catanzaro, Napoli e Venezia, sono impegnati dalle prime luci dell’alba in una operazione, denominata Vulture, per l’esecuzione di 19 misure di custodia cautelare nei confronti di soggetti appartenenti a due gruppi criminali dediti stabilmente alla commissione di reati predatori nelle province di Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia e Taranto.

I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dal Gip presso il tribunale di Cosenza. Contestato il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti e ricettazione nonché, a vario titolo, quelli di rapina in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale, evasione, inosservanza degli obblighi di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, favoreggiamento personale, possesso di chiavi alterate o grimaldelli. In corso anche numerose perquisizioni domiciliari a carico di altre persone coinvolte nelle attività di indagine