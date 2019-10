Forte scossa di terremoto nel Catanzarese – Evacuate le scuole

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in città intorno alle 8:11. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma e ha rilevato una magnitudo di 4.0 con epicentro Caraffa di Catanzaro, ad una profondità di 27 km. La scossa è stata avvertita maggiormente in tutta la provincia di Catanzaro. Proprio a Catanzaro, distante solo 11 chilometri dall’epicentro, si sono vissuti momenti di preoccupazione, con la gente che si è riversata in strada.

Anche le scuole sono state evacuate e gli studenti si sono riversati nelle strade e nelle piazze circostanti. Al momento sono in corso accertamenti nelle zone più vicine al sisma. Numerose le chiamate pervenute in Sala Operativa da Lamezia Terme, Catanzaro, Caraffa,Tiriolo. Tanta paura ma al momento non si registrano danni a persone o cose. A seguire la prima scossa alle 8:13 una seconda scossa di 2.0 ad una profondità di 21 km.