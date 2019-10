Corap, Dieni: «Consiglio regionale tuteli i lavoratori»

«Il consiglio regionale dimostri senso di responsabilità e approvi una legge in grado di tutelare i lavoratori del Corap». Lo dichiara la portavoce alla Camera del Movimento 5 Stelle Federica Dieni.

«Mentre il futuro dei dipendenti del Consorzio industriale è sempre più a rischio – spiega la deputata –, l’assemblea calabrese prende colpevolmente tempo e decide di non decidere. Ieri la riunione congiunta delle due commissioni consiliari, chiamate a esaminare tre diverse proposte di legge, è saltata per motivi non del tutto convincenti. Comprensibile, dunque, la delusione dei lavoratori, abbindolati da una politica regionale che, fino a poco tempo fa, millantava le magnifiche sorti del Corap, rivelatosi troppo presto uno dei tanti carrozzoni regionali».

«Ci sarà tempo per individuare le responsabilità politiche e amministrative. Ora – conclude Dieni – è invece il momento di trovare le soluzioni in grado di tutelare i dipendenti e di non disperdere le loro competenze. Il consiglio regionale la smetta con i giochini e si assuma le proprie responsabilità».