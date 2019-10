Catanzaro – Nuove audizioni per il coro di voci bianche del Teatro Politeama

Si terranno giovedì 24 ottobre, alle ore 18, le nuove audizioni per la formazione del coro di voci bianche del Teatro Politeama. Lo hanno reso noto il direttore generale della Fondazione, Aldo Costa, e il direttore artistico d’area, professoressa Giovanna Massara.

Le domande di partecipazione, aperte a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, frequentanti scuole primarie o secondarie, dovranno pervenire entro le ore 12 del 22 ottobre ai seguenti indirizzi di posta elettronica: stampa@politeamacatanzaro.net o direttoreart@politeamacatanzaro.net.

I genitori degli aspiranti cantori dovranno specificare i dati anagrafici dei partecipanti e i recapiti telefonici delle famiglie. Saranno selezionati nuovi piccoli cantori che si aggiungeranno al laboratorio di formazione artistica e musicale iniziato già con successo lo scorso anno.

I partecipanti alle audizioni potranno proporre alla commissione esaminatrice l’esecuzione di un brano con base musicale o un brano a cappella.

Il Direttore artistico d’area, in accordo con il Sovrintendente Gianvito Casadonte e il Direttore generale Aldo Costa, ha sottolineato l’importanza di questa operazione che consentirà ad altri piccoli cantori di perfezionare le loro doti e vivere una bella esperienza all’interno di una struttura importante come il Teatro Politeama “Mario Foglietti”.