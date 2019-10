Catanzaro, lunedì interruzione idrica in alcune zone della città

Lunedì 21 ottobre, dalle ore 8:30, a Catanzaro, verrà interrotta l’erogazione del servizio idrico nella zona nord di Santa Maria, in via Guglia, viale Cassiodoro, località Runci e viale Emilia.

Lo ha comunicato l’ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili specificando che i disagi saranno causati dai lavori per il progetto di ingegnerizzazione delle reti idriche del capoluogo.

La normalizzazione del servizio avverrà nella stessa giornata di lunedì.