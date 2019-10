Catanzaro – Il 22 ottobre il Tour Appalti ASMEL

Avrà luogo martedì 22 ottobre dalle ore 9.30 presso la Sala Verde della Cittadella Regionale (CZ), Viale Europa Località Germaneto, il Tour Appalti ASMEL, l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali.

La tappa del Tour Appalti è dedicata all’esame delle disposizioni normative più recenti per i Comuni a partire dalla legge di conversione n.55/2019 del Decreto SBLOCCA CANTIERI, la gestione del regime transitorio in attesa del Regolamento Unico e gli effetti operativi su: procedure sottosoglia, verifica dei requisiti, criteri di aggiudicazione, offerte anomale, commissioni di gara, subappalto, obblighi di comunicazione elettronica in vigore per tutte le tipologie di gara. Nel corso della sessione viene anche presentata una casistica di supporto utile ai RUP per individuare situazioni concrete di applicazione delle norme e al termine viene riservato uno spazio per il Question Time con gli esperti intervenuti.

La tappa del Tour consente così in un’unica giornata a segretari, tecnici, funzionari, dipendenti e amministratori locali di affrontare con chiarezza gli aspetti procedurali e operativi delle gare di appalto alla luce delle soluzioni operative in campo e delle prospettive di revisione complessiva del Codice puntando sul Regolamento unico di attuazione dopo la “sospensione sperimentale” di alcune disposizioni.

Di qui la possibilità inoltre di conoscere in via diretta l’esperienza condotta sul campo dai 1.516 Comuni aderenti alla Centrale di Committenza in house Asmel Consortile S.c.a r.l., promossa dall’Associazione Asmel, prima in Italia per adesioni e per transato.

(www.asmecomm.it).

Verranno riconosciuti, per la partecipazione all’intera durata dell’evento: