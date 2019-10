Catanzaro – Arrestato 48enne per possesso di droga

Nella tarda mattinata di ieri, personale dell’UPG e SP della Questura di Catanzaro, a seguito di mirati servizi di prevenzione e controllo del territorio, disposti nell’ambito del progetto “Focus ndrangheta”, avvalendosi di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di due unità del Reparto Cinofiliprovenienti da Vibo Valentia, si è recato presso l’abitazione del pregiudicato G. G. sita in Catanzaro, al fine di effettuare una perquisizione domiciliare, avendo motivo di ritenere che lo stesso potesse detenere sostanze stupefacenti e/o psicotrope.

Determinante nelle fasi di perquisizione è stato l’utilizzo dei cani poliziotto, “Bruce” e “Max”, addestrati alla ricerca disostanze stupefacenti, consentendo la riuscita delle operazioni, estese anche alle pertinenze dell’abitazione.

Sono stati infatti rinvenuticinque sacchetti trasparenti di cellophane rinforzato, contenenti verosimilmente sostanza stupefacente del tipo “Marijuana”, successivamente quantificata e qualificata presso il locale Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, del peso complessivo lordo pari a gr. 899,11.

Un altro sacchetto, contenente verosimilmente gr. 16,90 di hashish, è statorinvenutoin un adiacente locale di pertinenza dell’abitazione ed infine, sono statirecuperati anche nr.4 bilancini di precisione, strumentali all’attività di spaccio.

Le sostanze stupefacenti trovate e gli oggetti pertinenti il reato,sono statisequestrati,mentre il reoG.G.di anni 48è stato tratto in arresto e per come disposto dall’A.G., tradotto agli arresti domiciliari.