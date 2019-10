Bando MIBAC: approvata la manifestazione di interesse

Il Dipartimento “Lavoro, Formazione, Politiche Sociali” comunica che, in attuazione delle intese raggiunte dalla Regione Calabria e il Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle attività Culturali per la Calabria, con decreto dirigenziale n. 13136 del 24 ottobre 2019 è stata approvata la Manifestazione di interesse rivolta ai beneficiari dell’Avviso di cui al D.D.G. n. 6160 del 30.05.2016 e s.m.i., per lo svolgimento di un percorso di training on the job presso per il perfezionamento delle competenze, che si svolgerà per la durata di 12 mesi, a decorrere dal mese di gennaio 2020, presso i luoghi della cultura calabresi.

La partecipazione alla Manifestazione d’interesse è subordinata alla circostanza che il soggetto candidato abbia concluso positivamente il tirocinio formativo ai sensi dell’art. 7 del Protocollo di Accordo tra la Regione Calabria e il Segretariato Regionale MIBAC e secondo quanto previsto dall’Avviso approvato con il predetto DDG n. 6160/2016 e s.m.i.

L’attuazione di detto nuovo percorso specializzante consentirà di offrire ai soggetti selezionati, che hanno già acquisito competenze specifiche a seguito della positiva conclusione del precedente percorso formativo e di orientamento, differenti livelli di formazione adeguati ai titoli, diversificati sia per sito che per attività, attraverso esperienze di lavoro in affiancamento costituenti effettiva occasione di ulteriore addestramento professionale, in grado di offrire maggiori opportunità lavorative.

I soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalla Manifestazione d’interesse devono far pervenire la propria candidatura, a pena di inammissibilità, entro e non oltre giorni 15 dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul BURC, tramite PEC al seguente indirizzo:

politicheattive.lfps@pec.regione.calabria.it .