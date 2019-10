Attesi oltre mille volontari al Raduno della Protezione Civile della Calabria

Tutto è ormai pronto per il grande Raduno formativo del Volontariato di Protezione Civile della Regione Calabria in programma per sabato e domenica prossimi, 5 e 6 ottobre, presso la Fondazione Mediterranea Terina di Lamezia Terme. Sarà una grande festa del volontariato, ma soprattutto un’occasione preziosa per approfondire le tematiche e le prospettive che riguardano l’intero Sistema di Protezione Civile regionale.

Oltre al Presidente della Regione Mario Oliverio, ha assicurato la sua partecipazione all’evento anche il Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli.

Saranno oltre millei partecipanti al raduno di Lamezia provenienti da ogni partedella Calabria.

Decine di volontari, uomini e donne guidati da Domenico Costarella,in queste ore, intanto, stanno completando l’organizzazione logistica, l’allestimentodel campo notturno e il montaggio delletendeche ospiteranno ipartecipanti ai corsi.

I lavori avranno inizio domani, sabato 5 ottobre,alle ore 9.15,e si concluderanno in serata intorno alle 19.

Il programma prevede quattro seminari formativi che verranno ripetuti in più sessioni in modo da consentire a tutti gli iscritti di poter partecipare.In particolare saranno affrontate ed approfondite tutte le tematiche legate alla gestione delle emergenze sotto il punto di vista sanitario, delle disabilità e fragilità, delle competenze nel soccorso tecnico urgente ed infine in quello in ambito montano.

Il momento-clou del Raduno sarà, comunque, quello di domenica mattina, in cui si terràun seminario aperto a tutti sul tema: “Il Volontariato calabrese di Protezione Civile a confronto: tematiche e prospettive”che si concluderà con gli interventi, previsti intorno a mezzogiorno, del Presidente della Regione, Mario Oliverio e del Capo della Protezione Civile nazionale, Angelo Borrelli.

Al termine dell’incontro sarà consegnato il Premio Memorial “Francesco Filato” ai volontari che si sono particolarmente distinti nelle operazioni di Protezione Civile.ì