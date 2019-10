Anche a Catanzaro un incontro-dibattito sull’eutanasia e il suicidio assistito

L’associazione OPEN e la libreria UBIK promuoveranno Lunedì 28 Ottobre, alle ore 17.30, presso la Sala grande de “Il Cremino” in Via Progresso (Q.re Marina, Catanzaro), un incontro-dibattito sul tema dell’eutanasia, alla luce della recentissima sentenza della Consulta (25 Settembre 2019) sulla questione di legittimità dell’articolo 580 del codice penale sollevata nell’ambito del processo a Marco Cappato per il suicidio assistito di Dj Fabo.

Ne parleranno con il pubblico: l’Avv. SEBASTIAN CIANCIO – Penalista del Foro di Catanzaro, il Prof. PASQUALE GIUSTINIANI – Membro del Comitato Direttivo del CIRB (Centro interuniversitario di Ricerca Bioetica) e il Prof. TULLIO BARNI – Professore Ordinario di Anatomia Umana presso la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’ Università Magna Graecia di Catanzaro.

Discussione che partirà dagli input lanciati da due interessanti libri sul tema:

” Secondo le mie forze e il mio giudizio” di Chiara Lalli edito da “Il Saggiatore” e ” Lorenzo. Processo all’eutanasia” di Colapinto e Giustiniani, romanzo edito da “L’isola dei ragazzi”.

Introduzione affidata a Nunzio Belcaro dell’Ubik di Catanzaro.