A scuola di cucina con Chef Mancuso

A scuola di cucina con lo chef. È l’ultima delle tante iniziative in cantiere di Emanuele Mancuso, chef originario di Serrastretta (Catanzaro) che presto aprirà un ristorante laboratorio nel territorio lametino. La nuova esperienza di ‘saperi e sapori’ partirà a gennaio 2020 e sarà caratterizzata da vere e proprie lezioni per aspiranti chef e anche per cuochi ‘fai da te’ appassionati dei fornelli.

I corsi riguarderanno la preparazione di antipasti, primi e secondi piatti e naturalmente anche di dolci; sono in programma anche degli incontri dedicati alla panificazione. Il docente d’eccezione sarà naturalmente Chef Mancuso affiancato da altri colleghi esperti di cucina di alto livello: professionistidel food che arriveranno da tutta Italia.

Ma, si sa, se si vuole fare bella figura con un pranzo o con una cena di una certa importanza, non basta preparare delle ottime pietanze ma bisogna anche saperle servire e saper apparecchiare la tavola. Al laboratorio di Chef Mancuso si potranno imparare le regole del bon ton e quelle di una perfetta mise en place per banchetti speciali e per i sontuosi menu delle feste. A coadiuvare lo chef calabrese ci saranno esperti di diversi settori: dalla gastronomia tradizionale alla cucina fusion, dai sommelier ai ‘maestri del galateo’. Il ristorante sarà aperto al pubblico da giovedì a domenica; i clienti potranno degustare i piatti preparati dagli stessi allievi.

Quello per apprendista chef sarà un corso unico nel lametino e in tutta la provincia di Catanzaro e consentirà di potersi immediatamente inserire nel mondo del lavoro.

Mentre lavora al suo progetto laboratoriale, Emanuele Mancuso che è anche consulente di ristorazione sta ideando nuove ricette che porterà nuovamente su Rai Uno. Prossimamente, infatti, Chef Mancuso parteciperà ad un nuovo programma della fascia mattutina sulla ‘rete ammiraglia’ della Rai.