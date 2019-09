Venerdì 27 settembre “La Notte dei Ricercatori” dell’Università Magna Graecia di Catanzaro

Tutto pronto all’Università Magna Graecia di Catanzaro per “La Notte dei Ricercatori”, l’iniziativa promossa dalla Commissione Europea, in oltre 300 città, venerdì 27 settembre, con lo scopo di promuovere la cultura della ricerca scientifica e la sua integrazione con il benessere e lo sviluppo sociale.

All’Università Magna Graecia tantissimi gli appuntamenti in programma. Si parte alle ore 8:30 nell’Auditorium universitario con l’iniziativa inaugurale alla quale parteciperà il Magnifico Rettore Giovambattista De Sarro. A seguire prenderanno il via le varie iniziative nei laboratori dei Dipartimenti di Medicina Sperimentale e Clinica, di Scienze della Salute, del Centro Interdipartimentale di “Servizi Veterinari per la Salute Umana e Animale”, nell’Auditorium e nel Dipartimento di Scienze Giuridiche, Economiche e Sociali.

La giornata si concluderà alle ore 21.30 con un concerto in piazza Brindisi, nel quartiere Lido, organizzato grazie alla collaborazione di Studio 54 etwork. Sul palco tantissimi artisti: Biondo, Moreno, Astol, Daniel, Marvanza RS, Junior Luis, i Carboidrati e tanti altri.

Il programma completo delle iniziative organizzate dall’Università Magna Graecia è disponibile al link: https://web.unicz.it/it/news/81310.

Il progetto calabrese della Notte dei Ricercatori, dal titolo “SuperScienceMe: ResEArCH in your REACH”, è uno dei 55 totali e dei 9 italiani finanziati dalla Commissione Europea mediante la Call “European Researchers’ Night”. L’iniziativa è stata ideata e presentata dall’Università della Calabria (capofila) attraverso il Liaison Office d’Ateneo, congiuntamente all’Università Magna Grecia di Catanzaro, all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, alla Regione Calabria (Dipartimento Programmazione Regionale e Nazionale) e al CNR.

Esperimenti, spettacoli, giochi, eventi sportivi, dimostrazioni e performance artistiche sono solo alcune delle attività in programma venerdì 27 settembre per la giornata dedicata alla ricerca, in occasione della quale i dipartimenti e le strutture delle tre Università calabresi saranno aperti e pronti ad accogliere visitatori, appassionati e curiosi.

SuperScienceMe prevede infatti la possibilità di conoscere e sperimentare la ricerca attraverso tour guidati all’interno di laboratori scientifici e CNR. L’iniziativa è finalizzata alla valorizzazione dei risultati degli ultimi studi e delle nuove sfide negli ambiti della sperimentazione e dell’innovazione tecnologica. L’intera giornata prevede inoltre momenti culturali, di intrattenimento e spettacolo