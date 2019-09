Trovata droga nascosta in canaline di scolo e tra alberi

La Polizia di Stato nell’ambito dei costanti ed incessanti servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti nelle zone più a rischio del centro cittadino, ha effettuato nella giornata del 13 u.s. un’ampia attività di perlustrazione, a fini preventivi e repressivi, dei quartieri posti a sud della città.

Nella suddetta giornata personale del Commissariato Sezionale della Polizia di Stato di Catanzaro Lido, diretto dal Commissario Capo dott. Antonio Trotta, unitamente a quello del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Centrale” ed una unità Cinofila di Vibo Valentia, hanno espletato una estesa ricognizione di strade, parchi e altri spazi pubblici del quartiere “Corvo”.

La meticolosa attività posta in essere consentiva agli operatori di individuare all’interno di alcune canaline di scolo di un muro di cinta colà ubicato un significativo quantitativo di sostanza stupefacente suddiviso in diversi involucri ed abilmente occultato, in una sorta di “bottega dello spaccio all’aperto” in due fessure ivi esistenti. In una vi era custodito un grosso involucro contenente, in base agli accertamenti tecnici del locale Gabinetto di Polizia Scientifica, eroina per un peso lordo complessivo di circa 300 gr.; nella seconda fessura venivano invece recuperati 4 involucri termosaldati contenenti cocaina per un peso lordo di 50 gr. circa.

Nel prosieguo dell’attività in un giardinetto pubblico ed in una struttura in legno improvvisata tra gli alberi sempre nello stesso quartiere veniva rinvenuta rispettivamente una piantina di marijuana alta 45 cm circa e sostanza stupefacente per un peso complessivo di circa gr.10 di marijuana .

La sostanza stupefacente totalmente recuperata veniva sottoposta a sequestro penale. Sono in corso ulteriori accertamenti di polizia giudiziaria.