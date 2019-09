Un infermiere è stato minacciato e preso a schiaffi nel reparto di prima emergenza dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro.

Come riporta lacnews24.it, l’episodio si è verificato nella notte tra lunedì e martedì, quando un uomo che aveva accompagnato un anziano familiare al pronto soccorso si è improvvisamente scagliato, schiaffeggiandolo, contro un infermiere in servizio al triage, per la troppa attesa. La prognosi attribuita all’operatore è di dieci giorni