Settembre al Parco 2019, domani sera al Parco della Biodiversità mediterranea ci sarà anche la crew Machete

Ci sarà anche la crew Machete a Settembre al Parco 2019. La crew più longeva d’Italia salirà sul palco allestito nel Parco della Biodiversità mediterranea mercoledì 4, a partire dalla mezzanotte, fresca del nuovo album, Machete Mixtape 4, che vanta la direzione artistica di Salmo, Slait e Low Kidd e quella esecutiva di Salmo, Slait e Hell Raton.

Fondato a Olbia nel 2010, il collettivo, capitanato da Salmo, si è trasferito nel 2012 a Milano, trainato dal successo del suo frontman, e oggi è composto dallo stesso Salmo, Slait, Hell Raton, Nitro, Dani Faiv e Jack The Smoker. Loro, insieme ad altri artisti della scena rap, hip hop, come Lazza, Fabri Fibra, Marracash, Ghali, Sick Luke, Izi, Massimo Pericolo, i nomi che hanno dominato la classifica nell’ultimo periodo, e alcune promesse come la rapper torinese Beba che ha debuttato con il brano Groupie nel 2018, hanno dato vita a questo Machete Mixtape 4.

Da quando la cultura hip hop ha preso piede in Italia, Machete è una delle realtà con più seguito. Negli ultimi anni tutti gli artisti della crew hanno ribadito la forte inclinazione alla dimensione live e la non comune capacità di coinvolgere un pubblico che ama l’hip hop ma non disdegna i ritmi urbani di ultima generazione, gli stessi che spesso contaminano le produzioni musicali su cui rappano i macheteros.

L’esibizione dei Machete è a organizzata dalla Esse Emme Musica.