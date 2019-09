Scontro tra moto e furgone, 24enne perde la vita

Un giovane di 24 anni, Antonio Cerullo, è morto in un incidente stradale avvenuto stamani sulla variante della strada statale 106, a Catanzaro. La vittima viaggiava su una motocicletta Kawasaki che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un furgone che procedeva nello stesso senso di marcia.

Per il giovane non c’è stato nulla da fare e al personale del servizio sanitario di emergenza 118 non è rimasto altro che dichiararne il decesso. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e l’Anas.